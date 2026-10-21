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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Slot'a üstü kapalı mesaj: Mac Allister, Liverpool'un aksaklığını Iraola düzeltti

Liverpool - Villarreal
Liverpool
Villarreal
Şampiyonlar Ligi
A. Mac Allister
A. Iraola
A. Slot
İngiltere
İspanya
Arjantin
Hollanda

Arjantinli yıldız, Liverpool ile Iraola arasındaki farkı açıklıyor

Liverpool'un orta saha oyuncusu Arjantinli Alexis Mac Allister, eski teknik direktör Arne Slot yönetiminde "bir şeylerin yolunda gitmediğini" belirterek, Andoni Iraola'nın takımın yapısını değiştirdiğini açıkladı.

Liverpool, geçen sezonun sonunda Slot'u görevinden almış ve yerine Iraola ile anlaşmıştı.

Iraola şu ana kadar 11 maçta Liverpool'u çalıştırdı; bunların 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 1'ini kaybetti.

Liverpool, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynamış, Anfield'da İspanyol ekibi Villarreal'i 4-3 mağlup etmişti; Arjantinli yıldız bu maçta iki gol kaydetti.

Bitiş düdüğünün ardından Mac Allister, geçen sezon hakkında açık sözlü davrandı ve aynı zamanda Iraola yönetiminde uygulanan "farklı" futbol tarzından keyif aldığını ortaya koydu.

Galibiyetin ardından "Amazon Prime" kanalına konuşan Mac Allister şunları söyledi: "Geçen yıl hepimiz için son derece zor bir yıldı. Açıkçası en iyi halimde değildim, bunu ilk kabul eden kişi benim, bununla hiçbir sorunum yok. Takımda bir şeyler yolunda gitmiyordu ve bu teknik direktör onu değiştirdi."

İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bu gerçekten önemli. Oyun tarzımız tamamen farklı. Kıyaslama yapmayı sevmem ama şu anda kendimi iyi hissediyorum, istediğim de bu ve keyif aldığım da bu."


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