Slot'a, Jota'nın trajik ölümüyle başa çıkış biçimi nedeniyle övgü yağdı

Andy Robertson, The Overlap'ta Liverpool'un geçen sezon yaşadığı zorlu dönem hakkında son derece açık konuştu. Tottenham Hotspur'a transfer olan savunmacı, Diogo Jota'nın ölümünün çok büyük bir etki yarattığını anlattı.

''Geçen sezon ateşimizi ve inancımızı kaybettik'' diye iç geçirdi Liverpool'la iki kez şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan sol bek. ''Şöyle düşündük: bunun gerçekten ne önemi var ki? Sonra Diogo'nun ailesinin neler yaşadığını gördüğünde... Çocuklarını gördüğünde... Yas tutuyorduk, çünkü o bizim arkadaşımızdı.''

Robertson ayrıca yeni oyuncuların son derece zor bir durumun içine geldiğini de belirtti. Liverpool, başta Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Alexander Isak olmak üzere önemli miktarlarda harcama yaptı ancak lig şampiyonluğunu koruması hiçbir zaman mümkün olmadı.

''Yeni oyunculara karşı kendimi suçlu hissediyorum. Kalbi kırılmış bir kulübe geldiler. Bu oyuncular büyük paralar karşılığında Liverpool'a transfer oldu. Ama burada kendilerine bir yer edinmeleri aylar sürdü, çünkü o dönemde bizim futbolu umursadığımız yoktu. Gerçek buydu'' diyen takımdan ayrılan Robertson, son derece zor bir yılı böyle anlattı.

Robertson, Jota ile çok yakın arkadaştı. ''Ölmeden bir hafta önce düğünündeydim. Hayatta yaşayabileceğiniz en zor şeylerden biri bu: Onu hayatının en mutlu gününde görmek ve ardından bir hafta sonra ailesinin paramparça olduğunu görmek.''

İskoç sol beke göre Arne Slot tüm bu süreçte durumu çok iyi yönetti. ''Çok konuştuk. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör gerçekten çok iyiydi. Sezon öncesi hazırlığımız aslında pek bir şey ifade etmiyordu, çünkü Arne, antrenman yapmak istemiyorsanız yapmazsınız diyordu. Hazırlık dönemi boyunca onun yaklaşımı buydu.''

''Kulüpte zaten çalışan bir psikoloğumuz vardı. Kahve içip konuşabileceğiniz gruplar oluşturdu. Bunu oldukça sık yaptık ve bence bu yardımcı oldu'' ifadelerini kullandı Robertson.