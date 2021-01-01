Slavia Prag'ın genç yıldızı: Abdallah Sima

Slavia Prag'da forma giyen 19 yaşındaki Abdallah Sima, başta Arsenal olmak üzere birçok takımın dikkatini çekiyor

Senegalli yıldızlar Avrupa futbolunda söz sahibi olmaya devam ediyor. Sadio Mane, Kalidou Koulibalyi Ismaila Sarr ve Idrissa Gueye gibi yıldız isimlere ilerleyen dönemde yeni isimlerde eklenecek gibi...

Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen Abdallah Sima adını bu isimlerin arasına yazdıracak bir performans sergiliyor.

Kariyeri

Abdallah Sima, Afrikalı genç oyuncuların ilk durağı olan Evian'ın U19 takımında forma giymeye başladı. Bir sonraki durağı ise Çekya'nın Taborsko takımı oldu. Burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti ve Ekim 2020'de Slavia Prag'a transfer oldu.

19 yaşındaki genç yetenek bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta 18 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

Senegalli Henry

Santrafor olmasına rağmen daha çok sağ tarafta kanat forvet olarak görev verilen Abdallah Sima, Fransız efsane Thierry Henry'e benzetiliyor. Ancak uzun vadede Sima, ileri uçta çok yönlü bir santrafor olarak mücadele edecek.

1.88 cm boya sahip olan genç oyuncu mükemmel bir sıçrama yeteneğine sahip, bu özelliği onu hava toplarında çok tehlikeli bir oyuncu olmasını sağlıyor.

"Çok zeki bir oyuncu"

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin zekasına vurgu yaptığı Sima için, "Çok zeki bir oyuncu ve hızla gelişim gösteriyor. Slavia'nın aradığı tüm özelliklere sahip ve aynı zamanda çok çalışkan" diye konuştu.

Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çeken Abdallah Sima henüz Senegal Milli Takım formasını giymedi.