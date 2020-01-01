Slaven Bilic: Türkiye'den teklif almadım

Türkiye'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, buna karşın Türkiye'den bir teklif almadığını açıkladı.

Championship ekibi West Bromwich Albion ile Premier League'e yükselme mücadelesi veren Slaven Bilic, beIN Sports' a açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik direktör, koronavirüs salgını ve 'deki günleri hakkında konuşurken, Süper Lig'den teklif alıp almadığıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Bilic koronavirüsle ilgili olarak, "Tanrı hepinize kolaylık versin. Bütün dünya aynı durumda, hangi pozisyonda olduğunuzun bir önemi yok. Hepimiz aynı durumdayız, disipline girmeliyiz. Ben ve ailem farklı yerlerdeyiz. Oğlum Londra'da, bazı aile bireyleri Birmingham'da. Disipline bir şekilde yaşıyoruz. Sadece alışveriş yapmak için dışarı çıkıyoruz" dedi.

İngiltere'nin koronavirüsle mücadelede geç kalıp kalmadığı ile ilgili soru üzerine Bilic, "Farklı bir yaklaşım denedi İngiltere, virüsle mücadele için farklı bir strateji denediler. Başlarda ciddi olduğunu söylediler ama normal bir şekilde hayatımza devam edebileceğimizi söylediler, özellikle de gençlere. Böyle savaşmayı denediler ama olmadı. Sosyal aktivitelere izniniz yok. Dükkanların, restoranların, kahve dükkanlarının çoğu kapalı" diye konuştu.

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Liglerin başlangıç tarihi hakkındaki görüşü sorulan Hırvat teknik direktör, "Kimse bilmiyor liglerin başlayacağı zamanı. Hiçbir ülkede futbol öncelik değil şu anda. Futboldan söz etmeye devam ediyor insanlar. Çok yakın zamanda devam etmeyeceğini düşünüyorum. Öncelik insanların hayatı, önemli olan o. Futboldan bahsetmemeliyiz bence ama bir yandan da futbol insanların morali açısından çok önemli. Moral ve mutluluk veriyor futbol. İnsanların evde tutulmasına bile yardımcı olur futbol. Günde iki maç olsa bile evinde kalır insanlar. Tabii bu durumda virüsle mücadelede aşama kaydedilmesi lazım" dedi.

West Bromwich'te oyuncuların bireysel idmanlar yaptığını söyleyen ve futbolcularına "kilo almayın" talimatı verdiğini söyleyen Bilic, "Oyunculara programlar dağıttık. Onları izliyoruz GPS'lerle. Basit talimatlar verdik. Fitness anlamında onları iyi durumda tutmalıyız. Oyunculardan kilo almamalarını istedim. Bu yaklaşımla; İngiltere hükümetinden ve federasyonundan mesela 'iki-üç hafta sonra maç yapabilirsiniz' onayı aldığımızda iki hafta birlikte antrenman yapacağız. Bireysel programlar basit ve iyi programlar. Sonuçlar çok iyi. Belli bir seviyeyi korumaya çalışıyoruz. Taktik bir çalışma yok tabii" ifadesini kullandı.

"Süper Lig'den ayrıldıktan sonra teklif aldınız mı?" sorusunaysa gülerek, "Hayır hayır, teklif almadım" diye cevap veren Bilic, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ailemin yüreğinde özel bir yeri var. Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdim. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum, sevdiklerinize de öyle" diyerek sözlerini tamamladı.