Slaven Bilic'ten Süper Lig sürprizi: Gelecek sezon Türkiye'ye dönebilir

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Fatih Karagümrük için gelecek sezon Süper Lig'e dönebilir.

Slaven Bilic, Türkiye'ye dönebilir

Guti ve Bilic, Karagümrük'ün listesinde

Son karar Süleyman Hurma'da

NE OLDU? Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük teknik direktör arayışlarına başladı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre kulüp başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon için takımı yine dünyaca ünlü bir isme emanet etmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, Süleyman Hurma bu doğrultuda Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ve siyah beyazlı takımda önce futbolcu ve daha sonra ise Şenol Güneş'in ilk döneminde antrenör olarak görev yapan Guti Hernandez ile görüşme yaptı. Süleyman Hurma, iki teknik direktörün de şartlarına bakıp buna göre son kararını verecek.

DAHA FAZLASI: İki teknik direktörün şartları soruldu ve buna göre bir değerlendirme yapılacak. Fatih Karagümrük'ün yeni hocasının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.