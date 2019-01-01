Slaven Bilic: Şampiyonluğu Başakşehir verdi

Kasımpaşa maçında tribünlerde olan eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic, geride kalan sezonu ve takımları değerlendirdi.

'in son haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı maçını tribünlerden takip eden Slaven Bilic, Fanatik'ten M. Çağrı Davran'a açıklamalarda bulundu.

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Futbol Federasyonu’nun, Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic, geride kalan sezonu değerlendirirken hem Beşiktaş'ın durumunu yorumladı, hem de Türk futboluna ilişkin düşüncelerini paylaştı.

'ın şampiyon olmasında 'in yarıştan kopmasının etkisinin olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Hem Beşiktaş hem de diğer takımlar için ilginç bir sezonun geride kaldığını düşünüyorum. Maçları takip etme fırsatı buldum. Galatasaray, üst üste ikinci kez şampiyon oldu ama bu son başarılarında Başakşehir’in de katkısı vardı. 8 puanlık farkı koruyamadılar. Bence Başakşehir, şampiyonluğu Galatasaray’a verdi. Tabii ki Fatih Terim etkisini de unutmamamız gerek. Terim çok başarılı bir hoca ve bu fırsatı psikolojik anlamda da çok iyi kullandı ve takımı mutlu sona ulaştırdı. Oyun anlamında baktığımızda takımların çok kopuk bir sezon yaşadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Genel olarak sezona bakıldığında hiçbir takımın şampiyon gibi oynayamadığını ve üstünlük sağlayamadığını dile getiren Hırvat çalıştırıcı, " ’un gençlerle ortaya koyduğu futbol, kesinlikle etkileyiciydi. Bence takdir edilmesi gereken bir başarı elde ettiler. ’nin durumu da beklenmedikti. Ancak borçlarının fazla olduğu konuşuluyor. Üzüldüğüm takım ise . 4 büyüklerin dışında şampiyon olmuş ve büyük bir taraftar kitlesi olan Bursa’nın ligden düşme ihtimali çok üzücü. Umarım bu gerçekleşmez." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda ettiği Kasımpaşa maçında tribünlerde olması, "Geri mi dönüyor?" sorularını akıllara getirdi ancak Bilic, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

“Tam da Şenol Güneş’in görevi bıraktığı dönemde Beşiktaş’ın maçını izlemem, kafalarda farklı soru işareti bırakmamalı. Buraya gelmem daha önce planlanmış bir davetti. Güneş, 4 sene boyunca Beşiktaş’ta önemli işler başardı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Yaptıkları unutulmamalı. Benim Beşiktaş’ta olduğum iki sezon boyunca dezavantajımız stadımızın olmamasıydı. Asla Şenol hocayla kendi dönemimi kıyaslamıyorum. Sonuçta her iki dönemin şartları ve takımı farklıydı. Ancak her şeyden bağımsız son sezonumda eğer biz de stadımızda oynasaydık, şampiyon olurduk. Çünkü tribün anlamında ne rakibi ne de hakemi baskı altına alacak bir atmosferi tam olarak oluşturamadık.”

Al İttihad'ı çalıştırdıktan sonra hocalığa ara veren Bilic, önümüzdeki sezon tekrar görev yapabileceğini ifade ederken İstanbula duyduğu özlemi dile getirdi:

“Beşiktaş kulübünün ve taraftarlarının bendeki yeri her zaman başkadır. Bu camiayı asla unutamam. Ancak İstanbul da Beşiktaş kadar önemli. Zaten eşim, burayı çok seviyordu ve İstanbul’u hala özlüyor.”