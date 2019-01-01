Slaven Bilic, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Kasımpaşa ile el sıkıştığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ve Al-Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar yolu gözüktü.

Sabah' ta yer alan habere göre UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic, ile görüştü. Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik direktörle büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Bilic, üç ay önce görevinden alınmıştı. 50 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.