Slaven Bilic, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al-Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.
Sabah' ta yer alan habere göre UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic, Kasımpaşa ile görüştü. Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik direktörle büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Bilic, üç ay önce görevinden alınmıştı. 50 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.