2026 Dünya Kupası finalinin oynandığı sahanın zemini, bitiş düdüğünün ardından bir kaos ve arbede alanına dönüştü. Bu anların en tartışmalı sahnelerinden birinin kahramanı ise Lionel Scaloni'nin yardımcısı Roberto Fabián Ayala oldu. Ayala, sonunda sessizliğini bozarak İspanyol yıldız Dani Olmo ile yaşananların gerçeğini açıkladı.

Olayın ardından yaptığı ilk açıklamada Ayala, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası finalini İspanya'ya 1-0 kaybetmesinin ardından yaptığı hareketten dolayı büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi ve İspanyol oyuncuya kişisel olarak özür dilemeye hazır olduğunu vurguladı.

Ayala, Valencia Capital Radio üzerinden yaptığı bir röportajda şunları söyledi: "Pişmanım. Bulunduğum konum nedeniyle, ne duygularımın ne de karşı taraftan bana gelebilecek şeylerin ruh halimi değiştirmesine ve davranışlarımı kontrol etmesine izin veremem. Bu yüzden pişmanım."

Eski Valencia efsanesi, saha içinde kendisine söylenen ve onu bu davranışa iten sözlerin ayrıntılarını açıklamayı reddetti ve olayın boyutunu küçümseyerek şöyle konuştu: "Bana göre bu işi burada kesip bırakmalıyız. Bu, herhangi bir şeyden çok sadece bir itmeydi; bazılarının göstermeye çalıştığı gibi bir yumruk değildi."

Kariyerinin başında Racing forması giyen 55 yaşındaki eski savunmacı şunları ekledi: "Bana söylenen bir söze karşı verilen bir tepkiydi, ama bu iş bitti. Onunla karşılaşırsam elbette kendisinden kişisel olarak özür dilerim."

Ayala, olayların tam ortasında bulunmasını gerekçelendirmeye çalışarak, niyetinin ortamı yatıştırmak olduğunu, körüklemek olmadığını vurguladı ve şunları açıkladı: "Bu üzücü bir durum ve saha içindeki davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Maç bittiğinde sahanın ortasında bir kavga gördüm, biz de oyuncularımızı uzaklaştırmak ve işi bu şekilde bitirmek için gitmeye çalıştık, çünkü biz böyle değiliz."

Boca Juniors orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in de İspanya oyuncularıyla girdiği arbedeye ilişkin olarak Scaloni'nin yardımcısı açık sözlü bir şekilde şöyle dedi: "Yaptığımın sorumluluğunu üstleniyorum, niyetim gidip oyuncuları ayırmaktı, gerçek niyetim buydu."

Ve devam etti: "Bazen olan bir takım şeylerle karşılaşırsınız ve kalp atışlarınız en üst seviyededir, bu bir mazeret değil. Konumum nedeniyle, duyduğum şey ne olursa olsun davranışım farklı olmalı. Eric García da oradaydı ve ona sadece ayırmak ve tebrik etmek için girdiğimi söyledim."

Ayala'nın açıklamaları, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın son saatlerde kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattığını ve 2026 Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan tüm olayları incelemek üzere özel bir soruşturmacı atadığını açıkladığı bir dönemde geldi. Bu olaylar Ayala ve Olmo vakasıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda İspanyol Milli Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarının başlangıcında Nahuel Molina'nın takım arkadaşı Rodri'ye attığı bir başka yumruğu da kapsadı.