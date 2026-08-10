Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom de Oliveira, geleceğini bu yaz transfer döneminde "lider" takımdan ayrılıkla ilişkilendiren ve kulüp dışında yeni bir maceraya yaklaştığını öne süren haberlere yanıt vermek için sessizliğini bozdu.

Basında yer alan haberler, son günlerde Hilal ile Diriyye kulübü arasında Malcom'un transferi konusunda bir anlaşma bulunduğuna işaret etmiş, oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili tahminler özellikle "lider"in yeni sezona hazırlanırken yaşadığı değişikliklerle birlikte gündeme gelmişti.

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Ancak Malcom, ayrılık haberlerini ele alan bir paylaşıma "X" platformu üzerinden bizzat yanıt vermeyi tercih etti ve dolaşımda olan bilgilerin doğruluğunu doğrudan yalanlayarak şunları yazdı: "Sahte haber. Sizler aptalsınız."

Brezilyalı kanat oyuncusunun bu yanıtı, geleceğiyle ilgili belirsizliği artırıyor; zira Diriyye'ye transfer olacağına dair söylentiler son dönemde iyice yükselmiş, ardından oyuncu bu iddiaları yalanlayan net bir mesaj yayınlamıştı.









Malcom'un Hilal ile sözleşmesi bulunuyor ve katıldığı günden bu yana takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ancak kulübün sezon başlamadan önce kadrosunu yeniden düzenleme isteğiyle eş zamanlı olarak, ismi transfer döneminde değişiklik ihtimaliyle ilişkilendirilen dosyalar arasına girdi.

Dolayısıyla Malcom'un bu yanıtı, şimdiye kadar oyuncunun geleceğine dair bizzat kendisinden gelen en net tavrı temsil ediyor. Diriyye'ye transfer haberlerinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ya da Brezilyalı kanat oyuncusunun Hilal ile yoluna devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.