Manchester United, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk antrenmanından görüntüler yayımlayan dron operatörüne karşı, olayın birçok yasanın ihlalini içerdiğine inanmasına rağmen yasal işlem başlatmama kararı aldı.

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İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Manchester United içindeki kaynaklar, benzer olayların gelecekte tekrarlanması hâlinde kulübün kendisini ve çalışanlarını korumak için yasal işlem başlatacağı uyarısında bulundu.

Kulüp kaynakları, çarşamba günü bir dronun uzak bir mesafeden son derece net görüntüler çekmeyi başarmasının ardından Carrington antrenman tesisinde herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını doğruladı.

Kulübe yakın isimler, dron operatörünün görüntüleri daha sonra sildiğini ve yaşananlar için özür dilediğini kabul etti.

Dron operatörü, kısıtlamasız bir hava sahasında uçuş yaptığı için herhangi bir yasayı çiğnemediğini yineledi ancak "etik olmayan" bir şekilde davranmış olabileceğini kabul etti.

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Manchester United kaynakları, olayın dron yasalarını ihlal etmiş ya da etmemiş olabileceğini kabul etse de başka birçok yasaya aykırı olduğuna inanıyor.

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Buna rağmen kulüp, önceden izin alınmadan gerçekleştirilen çekim nedeniyle yasal işlem başlatmayı planlamıyor.

Manchester United, gelecekte benzer olaylara yol açacak herkesin sert yasal işlemlerle karşı karşıya kalabileceği ve bunun ciddi mali sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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"CC Overview" adlı hesabın sahibi olan ve yalnızca Colin olarak bilinen kişi, Carrington tesisinin üzerindeki hava sahasının kısıtlamasız olduğunu ve dronun Sivil Havacılık Otoritesi'nin düzenlemelerine uygun şekilde yasal olarak uçtuğunu vurgulayarak çekimi savundu.

Ayrıca Pochettino'nun pazar günü Anfield'da çıkacağı ilk maçta Manchester United'ın rakibi olacak Liverpool'un çekimle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, başka herhangi bir kulübün de buna dahil olmadığını açıkladı.

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Görüntülerde Pochettino'nun yeni oyuncularının antrenmanını yönettiği görülürken dron operatörü de sahada olup biteni sesli olarak anlatıyordu.

Tam boyutlu başka bir sahada ise oyuncuların, rakip takımın oyuncularını temsil ettiği anlaşılan antrenman mankenlerinin arasında mevkilerine yayıldığı görüldü. Bu sırada iki antrenör oyunculara talimat veriyordu.

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Ardından Pochettino, bazı sosyal medya kullanıcılarının pazar günkü maçın ilk 11'i olabileceğini öne sürdüğü grubu, bazı ayrıntıları açıklamak ve antrenmanda yaşananları değerlendirmek için orta yuvarlakta topladı.

Pochettino yönetimindeki antrenmana kaleciler dışında 10 oyuncu katıldı; ancak bu grubun pazar günü Andoni Iraola'nın takımıyla oynanacak maçta ilk 11'de sahaya çıkması pek olası görünmüyor.

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Manchester United, istenmeyen dron uçuşlarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla Carrington tesisinin çevresindeki hava sahasına kısıtlama getirmek isterse Ulaştırma Bakanlığı'na başvurmak zorunda kalacak.

Sivil Havacılık Otoritesi ve Ulusal Hava Trafik Hizmetleri, her boyuttaki dronun uçuşuna sıkı kısıtlamalar getirmesinin yanı sıra bunların kullanımını düzenleyen davranış kuralları da belirliyor.

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Bu kurallar, herhangi bir taraf için "adil olmayan" nitelikteki fotoğraf ve videoların paylaşılmasını da kapsıyor.

Öte yandan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, cuma günü Manchester United antrenmanının dronla görüntülenmesine ilişkin şunları söyledi: "Bunun yasal olmaması gerekir. Antrenmanlarımızı kapalı kapılar ardında yapmamızın bir nedeni var. Bu durum hiçbir kulüp için iyi değil."