Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sosyal medya üzerinden yeniden tartışma yaratmayı başardı; ancak bu kez uzun bir metin yazmasına gerek kalmadı.

Yamal, Instagram'ın hikâyeler bölümünde siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Pedri ve Eric Garcia'yı kucakladığı görülen genç yıldız, paylaşımına yalnızca "Mamba" kelimesini ve bir yılan emojisini ekledi.

Sport gazetesi, "İlk bakışta fotoğraf, Katalan ekibinin oyuncuları arasındaki soyunma odası samimiyetini yansıtan bir kare gibi görünüyor. Ancak bu gönderme çok daha derin bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, "Zira Pedri 8 numaralı formayı, Eric Garcia ise 24 numaralı formayı giyiyor. Bu iki numara, Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers kariyeri boyunca taşıdığı numaralar" diye devam etti.

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Buna ek olarak, Barcelona'nın ikinci takım formalarında geleneksel Nike logosu yerine Kobe Bryant logosu yer alıyor.

"Mamba" kelimesi ise doğrudan, Amerikan profesyonel basketbol liginin tarihindeki en ünlü figürlerden biri olan Kobe Bryant'a verilen meşhur "Kara Yılan" lakabına işaret ediyor.

Los Angeles Lakers efsanesi, 1996-2006 yılları arasında 8 numaralı formayı giydi, ardından 2006'dan basketbolu bıraktığı 2016 yılına kadar 24 numaralı formayı taşıdı. Kulüp sonunda, ligde istisnai bir adım atarak her iki numarayı da onun onuruna emekliye ayırma kararı aldı.

Bryant, Ocak 2020'de bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti; ancak hem konumu ve mirası hem de meşhur "Mamba zihniyeti" felsefesi, farklı spor dallarındaki sporcular için hâlâ bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Lamine Yamal'ın paylaştığı fotoğraf, imaj yönetimini üstlenen pazarlama ajansı @dahood.original hesabının bir gönderisinden alındı.

Aynı gönderide ajans, Kobe Bryant'ın kariyerindeki iki farklı dönemi; yani 8 numaralı formayı giydiği dönem ile 24 numaralı formayı giydiği dönemi bir araya getiren, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsele de yer verdi. Görselde oyuncu, iki farklı futbolcu gibi, bir basketbol sahasında birbirine sarılırken görülüyor.