"Siyah oyuncular, bir maçı baştan sona oynayabilecek kadar konsantre olamıyorlar"

Rade Bogdanovic, Belçika ile İran arasındaki Dünya Kupası maçı sonrasında ırkçı bir açıklamayla büyük bir tartışma yarattı. 56 yaşındaki Sırp eski milli futbolcu ve yorumcu, Nathan Ngoy’a gösterilen kırmızı karta tuhaf bir yorumla tepki gösterdi. Bogdanovic, daha sonra özür diledi.

Sırp kamu yayıncısı RTS’nin bir programında Bogdanovic, topu Mehdi Taremi’ye beceriksizce kaptıran ve ardından İranlı oyuncuyu tutan Ngoy’un kırmızı kartına ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Siyah oyuncular, 60 ila 80 dakikadan fazla konsantrasyonlarını sürdüremezler,” dedi Bogdanovic.

“Ben de siyahi oyuncularla birlikte oynadım. Bazen kendi takım arkadaşlarımı hatalardan korumak zorunda kalırdım,” diye devam etti Bogdanovic. “Çoğunlukta konsantrasyon eksikliği var.” Sunucu bu sözler üzerine hemen ona sordu, ancak yorumcu görüşünden vazgeçmedi.

Bu açıklamalar sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Çeşitli kullanıcılar, eski forvetin sözlerini ırkçı ve uygunsuz olarak kınadı.

Dikkat çekici bir şekilde, Bogdanovic bir gün sonra RTS’de yine yorumcu olarak yer aldı. Sırp yayın kuruluşu, ortaya çıkan tartışmaya rağmen onu Arjantin ile Avusturya arasındaki Dünya Kupası maçının maç sonrası analizine görevlendirdi.

Bogdanovic daha sonra Reuters haber ajansı aracılığıyla özür diledi. “Siyah futbolcular hakkındaki sözlerim için içtenlikle özür dilerim” dedi.

RTS de resmi bir açıklama yayınladı. Kanal, Bogdanovic’in kadrolu bir çalışan olmadığını, Dünya Kupası için özel olarak uzman yorumcu olarak görevlendirildiğini vurguladı. Aynı zamanda kanal, programda yapılan açıklamalar için özür diledi.

Şu an için bu sözlerin RTS ile Bogdanovic arasındaki olası bir gelecekteki işbirliğine etkisi olup olmayacağı belli değil. Kanal bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Bogdanovic, profesyonel kariyerine Saraybosna’daki Zeljeznicar’da başladı ve daha sonra Güney Kore ve Japonya’da oynadı. Avrupa’ya döndükten sonra Atlético Madrid, NAC Breda, Werder Bremen ve Arminia Bielefeld gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca Yugoslavya milli takımında üç kez forma giydi.