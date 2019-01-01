Sivas'ta korku dolu anlar! Samassa bayıldı...

​Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında Demir Grup , sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

45+2'de Tyler Boyd ile ev sahibi ekibin kalecisi Mamadou Samassa, Sivasspor'un ceza sahası içinde çarpışma yaşadı.

Bu çarpışma sonrasında sağlık görevlileri sahaya girerek her iki oyuncuya da acil müdahale uyguladı. Samassa, saha kenarına doğru giderken başının döndüğünü işaret etti ve sonrasında baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Fransız file bekçisi, beyin tomografisi çekilmek üzere hastaneye götürüldü. 29 yaşındaki kaleci, yaz transfer döneminde Troyes'ten bedelsiz bir şekilde transfer edilmişti.

Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz ""Samassa'nın tomografisi çekilmiş, ciddi bir durum gözükmüyor. Ayrıntısını bilmiyorum ama müşahede altındaymış" ifadelerini kullandı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabı da oyuncunun durumunun iyi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.