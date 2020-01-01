Sivas'ta kazanan çıkmadı: 2-2

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım Demir Grup ile , Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekip, henüz 7. dakikada golü buldu. Fatih Aksoy'un sol kanattan yaptığı ortayı diziyle ağlara gönderen Hakan Arslan takımını öne geçirdi.

Galatasaray'ın bu gole yanıtı 14. dakikada geldi. Ömer Bayram'ın serbest vuruştan yaptığı ortayı Feghouli kale önüne çevirdi, Falcao da yakın mesafeden topu ağlarla buluşturup skora dengeyi getirdi.

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Sarı Kırmızılılar, 37. dakikada üstünlüğü yakaladı. Savunmadan topla birlikte çıkan Donk'un sağ kanattan yaptığı ortayı Falcao kafayla boş durumdaki Feghouli'ye çıkardı, Cezayirli futbolcu da şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Fernando, Seri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada topun başına geçen Emre Kılınç'ın penaltısını Muslera çıkarsa da, 25 yaşındaki oyuncu dönen topu tamamlayıp skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 49'a yükseltmiş oldu.

Galatasaray gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanına çıkacak.

Maçın önemli anları

3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

27. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ani gelişen atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

32. dakikada Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

59. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Seri ile Fernando arasındaki ikili mücadeleyi VAR'dan inceleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıda kaleci Muslera, topu çıkarmayı başardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 2-2

69. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Onyekuru, meşin yuvarlağı ayağından açınca kalesini terk eden Samassa, topu kontrol etti.

74. dakikada Ömer Bayram'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve sağdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın çapraz pozisyondan vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza alanında yükselen Falcao, kale önünde topa dokunamayınca önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Sivasspor'da Emre Kılınç sürprizi

Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.

Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Emre Kılınç, Claudemir ve Arouna Kone yedek kulübesinde yer aldı.

İdlib şehitleri unutulmadı

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

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Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.

Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu.

Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.