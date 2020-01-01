Sivasspor'un yüzü Avrupa'da 11 yıl sonra güldü

Avrupa kupalarında 11 yıl aradan sonra yeniden mücadele eden Sivasspor, Qarabağ'ı mağlup ederek puanla tanıştı.

UEFA I Grubu'nda üçüncü haftada Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup , 11 yıl aradan sonra mücadele ettiği Avrupa arenasında galibiyet sevinci yaşadı.

Deplasmanda 'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evinde Qarabağ'ı 2-0 yenerek gruptan çıkma adına önemli bir avantaj sağladı.

Sivasspor, Avrupa'daki 4. sınavını 26 Kasım'da Qarabağ'a karşı verecek.

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Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri

Sivas ekibi, Avrupa'da 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (3), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Sivasspor, Avrupa kariyerinde çıktığı 11 maçtan üçünü kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivas ekibi, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda 'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

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Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ekibi ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.