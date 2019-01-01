Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa kimdir?

Sivasspor'un Troyes'ten transfer ettiği Mamadou Samassa'yı yakından tanıyalım.

, 'nın Ligue 2 ekiplerindne Troyes'ten 29 yaşındaki Malili kaleci Mamadou Samassa ile 2 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mamadou Samassa kimdir?

16 Şubat 1990'da Fransa'nın Montreuil bölgesinde dünyaya gelen Malili kaleci Samassa, kariyerine Championnat National 18 şampiyonu olan 'ın U18 takımında başladı. Mamadou Samassa kimdir?

23 Eylül 2008'de Guingamp'ın A Takımı ile 4 yıllık anlaşarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve 2013'e kadar orada oynadı. 2010-11 sezonunda takımın baş kalecisi oldu ve üçüncü ligden birinci lige kadar takımda kaldı.

Samassa, Fransa U20 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2012'de Mali Milli Takımı'na çağrıldı ve ilk maçında Botswana'ya karşı oynadı.