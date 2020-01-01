Sivasspor'dan transfer harekatı: Khalili ve Vukovic

Süper Lig’de ilk yarıya damgasını vuran Demir Grup Sivasspor, iki transferle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Devre arası hazırlık kampını Belek’te sürdüren Demir Grup bir yandan da kadrosunu takviye etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik’in haberine göre forması giyen eski öğrencisi Khalili’yi listesine alan Rıza Çalımbay bu transferde mutlu sona ulaştı.

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Kırmızı Beyazlılar, İstanbul ekibiyle sözleşmesini fesheden Khalili ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuyla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Yiğidolar’da hedef şimdi stoper transferi... Daha önce İttifak Holding forması giyen, ardından da 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos’a transfer olan Jagos Vukovic, Sivasspor’un gündemine girdi.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncuyla Konyaspor da ilgileniyor ancak Vukovic’in Sivasspor’un teklifine daha sıcak baktığı iddia ediliyor.