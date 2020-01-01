Sivasspor'dan kritik galibiyet

Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçta Qarabağ'ı 3-2 yenerek gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürdü.

UEFA I Grubu 4. hafta maçında Qarabağ ile , İstanbul Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Testi pozitif çıkan yedi futbolcusundan yoksun olan Yiğidolar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Temsilcimize üç puanı getiren golleri Kone (40' pen. ve 79') ile Kayode (58') kaydetti.

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Azerbaycan ekibinin golleri ise Zoubir (8') ve Matic'ten (51') geldi.

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Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 6'ya yükseltirken, Qarabağ ise sıfır puanda kaldı.

Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekip gruptaki 5. maçında 3 Aralık Perşembe günü lider Villarreal'i konuk edecek.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

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58. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.

79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2