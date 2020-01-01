Sivasspor'da Yasin Öztekin iddiası

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre , ligin ilk yarısında forması giyen Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Göztepe'nin devre arası hazırlık kampında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyeceği belirtildi.

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl ligde 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 gol kaydetmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı. Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol kaydetti.