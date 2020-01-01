Sivasspor'da Yasin Öztekin iddiası
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TRT Spor'un haberine göre Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe forması giyen Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.
Göztepe'nin devre arası hazırlık kampında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyeceği belirtildi.
2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl ligde 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 gol kaydetmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı. Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol kaydetti.