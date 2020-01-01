Sivasspor'da tüm testler negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü kez uygulanan testlerin negatif çıktığı bildirildi.

'dan yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan teslter sonuçlanmış ve bu testlerde hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Salgın nedeniyle mart ayının ortasından bu yana askıda olan Süper Lig, 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Sivasspor, 26 haftada topladığı 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.