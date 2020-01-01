Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat edildi

Sivasspor'da ligler ertelenmeden önce çok başarılı bir sezon geçiren Hakan Arslan ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ameliyat edildi.

Hakan Arslan, Kayseri'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

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Sivasspor'dan açıklama

Sivasspor ise menisküs ameliyatı geçiren orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 8 hafta sonra yeşil sahalara dönebileceğini bildirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan Hakan Arslan'a menisküs hasarı tanısı konulduğu belirtildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Ancak salgın döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Hakan Arslan'ın, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesi planlanmaktadır" denildi.