Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok

Sivasspor, 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Fernando Andrade'nin sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig lideri Demir Grup , sakatlığı bulunan Fernando, Goiano, Appindangoye ve Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Fernando Andrade, Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlandı ve tedavisi için 'e gönderildi. Fernando'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Sivasspor'un Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk maçında sakatlanan Marcelo Goiano'nun ise tedavisinin sona erdiği ve oyuncunun takımla birlikte çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Yine BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Aaron Appindangoye'nin de yarın takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Aynı maçta sakatlanan Aaron Appindangoye'nin de takımla çalışmalara başlayacağı belirtilirken Emre Kılınç'ın antrenmana katıldığı iletildi.