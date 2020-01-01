Sivasspor'a 3. kez test yapıldı

Demir Grup Sivasspor; futbolcular, teknik heyet ve personele 3. kez test yapıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 3. kez test yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyetin 3. kez teste tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize üçüncü kez test yaptı. Daha önce 2. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.