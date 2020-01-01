Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Robin Yalçın'ı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , Robin Yalçın'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Ön liberoda görev yapan Robin Yalçın, bugün takımın Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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25 Ocak 1994'te 'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından 'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor formasıyla macerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu, 19 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.