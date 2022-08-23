Sivasspor-Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi yolundaki mücadelesi hangi kanalda?

Sivasspor, Malmö karşısında UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

Play-off turundaki ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, turu kendi evinde lehine çevirmek istiyor.

Peki Sivasspor-Malmö maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Sivasspor-Malmö maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, play-off turundaki ilk maçını 18 Ağustos'ta oynadı. İsveç ekibi, temsilcimizi 3-1 mağlup etti.

Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta, saat 20.00'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor-Malmö maçı hangi kanalda?

Sivasspor-Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.