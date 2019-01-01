Transfer

Sivasspor, Isaac Cofie'yi kadrosuna kattı

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Sivasspor
Kırmızı beyazlılar, Ganalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, son olarak İspanya'nın Gijon takımında top koşturan Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ganalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sivas ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

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Sivasspor daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

Isaac Cofie, geçtiğimiz sezon Gijon formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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