Sivasspor, Isaac Cofie'yi kadrosuna kattı
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Sivasspor
Sivasspor, son olarak İspanya'nın Gijon takımında top koşturan Isaac Cofie'yi renklerine bağladı.
Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ganalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Sivas ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Demir Grup Sivasspor'umuz, Ganalı futbolcu Isaac Cofie'yi renklerine bağladı. 👉 https://t.co/ERMDJkeG40 pic.twitter.com/Fw8vsVPyiJ— Sivasspor (@SivassporKulubu) 17 Temmuz 2019
Sivasspor daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.
Isaac Cofie, geçtiğimiz sezon Gijon formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.