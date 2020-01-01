Sivasspor

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

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Max Gradel Sivasspor
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İç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 3'er maça çıktı. 

İç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, deplasmanda oynadığı 3 maçtan ikisini kazandı, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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    Bu sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

    Ligin 7. haftasında Hatay deplasmanında dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. 

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    Sivasspor, dış sahada 7 puan toplarken, bu kulvarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü. 

    Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi iç sahadaki 3 maçında galibiyet ve gol sevinci yaşayamadı. 

    Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone,  Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu. 

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