Sivasspor, Caner Osmanpaşa'yı transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüp, Akhisarspor'dan Caner Osmanpaşa'yı kadrosuna kattı.

ekiplerinden Demir Grup , geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Caner Osmanpaşa ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoper olarak görev yapan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa, daha önce Akçaabat Sebatspor, Orduspor, , 1461 Trabzon, ve Kayseri Erciyesspor'da da forma giydi.

Açıklamada, "Caner Osmanpaşa'ya 'hoş geldin' der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.