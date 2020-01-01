Sissoko'dan Tottenham'a kötü haber

Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, sakatlığı yüzünden sahalardan 3 ay uzak kalacak.

21 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 30 puanla 6. sırada yer alan 'a Moussa Sissoko'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasındaki maçında sakatlanan Sissoko'nun test sonuçları belli oldu.

Sağ diz iç yan bağlarından ameliyat edileceği belirtilen 30 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, nisan ayında antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 26 resmi maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.