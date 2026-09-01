Faslı milli oyuncu İsmail Sabiri, Bayern Münih'te 34 numaralı formayı tercih etmesinin ardındaki insani nedeni açıkladı ve bu numaranın, vatandaşı ve arkadaşı olan eski Ajax oyuncusu Abdelhak Nouri'ye bir saygı duruşu olarak özel bir sembolizm taşıdığını vurguladı.

Sabiri, Bavyera kulübünün resmi internet sitesine verdiği röportajda, 2017 yılında Ajax ile oynanan bir hazırlık maçında Nouri'nin başına gelenlerin kendisini hâlâ üzdüğünü, aralarındaki ilişkinin yıllar içinde gelişerek iki aile arasında güçlü bir bağ hâline geldiğini söyledi.

Faslı oyuncu şöyle ekledi: "Abdelhak'ın başına gelenler kalbimi paramparça ediyor. Bu konuyu annemle çok konuştum, ayrıca hastaları ziyaret etmek dinimin, İslam'ın bir parçası."

Sabiri, Nouri'nin ailesiyle ilişkisinin, Abdelhak'ın kardeşiyle birlikte çalışan menajeri aracılığıyla başladığını, zamanla bu ilişkinin pekiştiğini şöyle anlattı: "İlişki her geçen gün daha da yakınlaştı, hatta iki aile arasında bile. Tatillere birlikte gidiyoruz."

Bayern Münih oyuncusu, Nouri ile görüşmelerinden bahsederek bunların kendisine olumlu duygular kattığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Abdelhak'ı gördüğümde her zaman harika vakit geçiriyoruz. Bu mutluluğun belki de onun durumunun iyileşmesine yardımcı olabilecek olması benim için çok güzel bir düşünce."

Nouri'nin, Bayern Münih'e transfer olduğunu öğrendikten sonraki tepkisiyle ilgili olarak Sabiri, Abdelhak'ın konuşamadığını ancak kaşlarının hareketiyle iletişim kurduğunu, bu habere olan mutluluğunun çok net bir şekilde belli olduğunu açıkladı.

Sabiri şöyle ekledi: "Bayern Münih'te giyeceğim forma numarasını seçme görevini de ona bıraktım. 34 numarayı seçti, ben de bu numarayı giymeye karar verdim."

34 numara, Nouri'nin hikâyesinde özel bir yere sahip; çünkü Ajax kariyerinde bu numarayı taşımıştı. Sabiri de bu anıyı, Bavyeralı dev ile yaşadığı yeni deneyimine yanında taşımaya karar verdi. Bu jest, kendisini Nouri ve ailesine bağlayan ilişkinin derinliğini yansıtıyor.