Al Ahli, Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin on birinci haftasında Al Khaleej'i 4-1 mağlup etmesine rağmen, maçın erken dakikalarındaki bir pozisyon hakemlik tartışmalarına geniş bir kapı araladı; zira ilk gol İngiliz Ivan Toney aracılığıyla gelirken geçerliliğine itirazlar yükseldi.

Hikaye, golün on birinci dakikada kaydedilmesiyle son bulmadı; aksine birkaç dakika süren video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) incelemesine kadar uzandı. Suudi hakem Abdullah Al Shehri golü geçerli sayma kararını teyit etmeden önce gerçekleşen bu inceleme, bir Al Ahli oyuncusunun ofsayt pozisyonunda müdahil olup olmadığı ve Toney ile Al Khaleej defans oyuncusu Mohammed Khabrani arasında olası bir fiziksel temas bulunup bulunmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Tartışma, Al Khaleej teknik direktörü Jose Gomes'in itirazıyla ve golün iptal edilmesi gerektiğini savunan hakemlik görüşleriyle başka bir boyut kazandı. İtiraz edenler arasında, " El Cezire " gazetesindeki hakemlik yorumcusu, eski uluslararası hakem Saad Al Kathiri de yer aldı. Al Kathiri, golü geçerli sayma kararının doğru olmadığını değerlendirdi.

Al Kathiri, pozisyonun golün iptal edilmesini ve oyuna müdahil olan Al Ahli oyuncusuna ofsayt verilmesini gerektirdiğini; çünkü bu oyuncunun Al Khaleej defans oyuncusunun önünü keserek onu düzgün bir şekilde pozisyonu kapatma imkânından mahrum bıraktığını açıkladı. Ona göre bu durum, ofsayt pozisyonundaki oyuncunun oyunun gidişatına etkisinin golün geçersiz sayılması için yeterli olduğu anlamına geliyordu.

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Buna karşılık hakem Abdullah Al Shehri, pozisyonu video teknolojisi ekranından inceledikten sonra, oyunda yaşanan temasın futboldaki normal fiziksel mücadele çerçevesinin dışına çıkmadığını değerlendirdi; böylece kararında ısrar ederek golün Al Ahli lehine geçerli olduğunu teyit etti.

Böylece erken gelen gol, sahadaki hakem kararı ile Al Kathiri'nin ortaya koyduğu görüş arasında bir anlaşmazlık noktasına dönüştü; olası ofsayt ile fiziksel temas şüphesini bir araya getiren bu pozisyonda Al Ahli, dörde karşı bir golle zafere giden yolda ilerlemeye devam etti. Toney ise bir ikilik kaydederek golünü 13'e çıkardı ve Roshn Lig gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti.