İtalya Milli Takımı Direktörü Gianluigi Buffon, Azzurri’nin 2026 Dünya Kupası’na katılamamasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası’na katılım için oynanan Avrupa play-off finalinde Bosna-Hersek’e penaltılarla kaybederek turnuvayı üst üste üçüncü kez kaçırdı; bu, tarihte ilk kez yaşanan bir durum oldu.

Bu başarısızlık, 2018’de İsveç’e karşı ve 2022’de Kuzey Makedonya’ya karşı Dünya Kupası’na gidememenin ardından gelen yeni bir darbe olarak önceki hayal kırıklıkları zincirine eklendi ve İtalyan futbolu içinde büyük bir krizi tetikledi.

Bu başarısızlık, “calcio” içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin başlamasına yol açtı. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina istifa etti; istifa etmeye karar veren son isim ise efsane Gianluigi Buffon oldu. Bu durum, teknik direktör Gennaro Gattuso’nun da görevde kalıp kalmayacağına dair şüpheleri artırıyor.

Buffon’un mesajı

Buffon açıklamasında, “Bosna maçının bitişinden sadece bir dakika sonra istifamı sunmam, içimden gelen, duygularımın derinliklerinden doğan spontane bir davranıştı; tıpkı gözyaşları ve kalbimde hissettiğim acı gibi. Bu acıyı sizin de benimle paylaştığınızı biliyorum” dedi.

Efsane kaleci, “Herkesin olayları sakin bir şekilde değerlendirebilmesi için benden biraz beklemem istendi. Şimdi, Başkan Gabriele Gravina’nın görevi bırakmaya karar vermesinin ardından, sorumlu bulduğum şekilde hareket etmekte kendimi özgür hissediyorum” diye ekledi.

Şöyle devam etti: “Gattuso ve teknik ekibiyle takım ruhu açısından çok şey başardığımıza inanmama rağmen, temel hedef İtalya’yı Dünya Kupası’na geri döndürmekti… ve bunu başaramadık.”

Buffon, “Bu göreve en uygun kişiyi seçme özgürlüğünü sorumlulara bırakmak adil olur. Milli takımı temsil etmek benim için büyük bir onur; çocukluğumdan beri benimle olan bir tutku” ifadelerini kullandı.

“Rolümü tüm gücümle yerine getirmeye çalıştım; çalışmanın her yönünü farklı yaş kategorileri arasında diyalog ve bütünleşme için bir köprü olarak gördüm. Antrenörlerle birlikte, küçük yaş gruplarından başlayıp A Milli Takım’a uzanan bir proje inşa etmeye çalıştım” diye sürdürdü.

Buffon, “Hedef, genç yeteneklerin geliştirilme yöntemini yeniden gözden geçirmekti. Bu projeyi orta ve uzun vadeli bir vizyonla desteklemek için çok tecrübeli isimleri dahil etmek üzere çalıştım” dedi.

“Yeterlilik ve uzmanlığa inanıyorum; nihai değerlendirme ise bu kararların sonuçları üzerinden sorumluların elinde olacaktır. Bu deneyimi, içerdiği tüm minnettarlık ve derslerle birlikte, sonu acı verici olsa bile kalbimde saklayacağım.. Forza Azzurri… her zaman.”