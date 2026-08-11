Everton'ın kanat oyuncusu Senegalli İliman Ndiaye, Hilal kulübünün kendisiyle ilgilenmesinin ardından, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne transfer olma konusundaki kararını netleştirdi.

Basında çıkan haberler, Hilal'in yeni bir kanat oyuncusu arayışı çerçevesinde, West Ham United'dan Hollandalı Crysencio Summerville'in ardından, mevcut yaz transfer döneminde Ndiaye'yi kadrosuna katmak için büyük bir teklif sunmaya hazır olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ndiaye'nin gelecek sezon Premier Lig'de kalmaya karar verdiğini ve Hilal'e transfer olma fikrini bir kenara bıraktığını doğruladı.

Romano, kişisel "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İliman Ndiaye, Premier Lig'de kalmak istediği için Hilal'in teklifini kabul etmemeye karar verdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Masada büyük bir mali teklif olmasına rağmen Suudi Arabistan'a transfer olmayacak, çünkü Premier Lig'de kalmak istiyor ve kararını çoktan verdi."

Senegalli kanat oyuncusunun adı, özellikle Real Madrid ile sözleşmesini kısa süre önce yenileyen Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ı transfer etmekte başarısız olmasının ardından, Arsenal kulübüne transfer olmakla anılıyor.

Ndiaye'yi Premier Lig'den kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Arsenal değil; Senegalli kanat oyuncusu, hücumunu güçlendirmek için onunla ülkedaşı Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaïla Sarr arasında tercih yapan Manchester United kulübünün de ilgisini çekiyor.

Ndiaye, 2024 yazında Olympique Marsilya'dan transfer olarak katıldığı Everton forması giyiyor ve geçen sezon takımıyla 34 maça çıkarak yalnızca 6 gol attı, 3 de asist yaptı.