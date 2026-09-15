Al Nassr ile Al Ain karşılaşması henüz başlamamıştı ama heyecan, Hazza bin Zayed Stadyumu'nun tribünlerinde erkenden kendini gösterdi. Emirlik ekibinin taraftarları, Portekizli Cristiano Ronaldo'yu, rakip kulüplerin taraftarlarının yıllardır alışık olduğu bir yöntemle provoke etmeyi seçti.

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Al Nassr, bu akşam Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında Al Ain'e konuk oluyor. Ancak Emirlik ekibinin taraftarları, ısınma çalışmalarından itibaren Ronaldo'yu baskı altına almaya çalıştı ve ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin adını tezahürat yapmaya başladı.

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Isınma çalışmaları sırasında Ronaldo, Messi'nin adını tezahürat eden tribünlere döndü, ardından olan bitene tepki gösterircesine taraftarlara doğru yöneldi ve onlarla bir atışmaya girmeden tezahüratlarla kendi tarzında başa çıkmaya çalışarak onları alkışlamayı sürdürdü.

Al Ain taraftarları, Portekizli yıldızı hangi yolla provoke edebileceklerini iyi biliyor gibi görünüyordu; özellikle onunla Messi arasındaki kıyaslama, ister Avrupa sahalarında ister Suudi Arabistan'daki mevcut tecrübesinde olsun, uzun kariyeri boyunca en yaygın provokasyon yöntemlerinden biri olmaya devam etti.

Ancak sahne Ronaldo ile sınırlı kalmadı; Senegalli Sadio Mane'nin devreye girmesiyle Messi'nin adı, karşılaşmanın başlamasından önceki dakikalarda çarpıcı bir olayın sebebi haline geldi.

Ronaldo'nun taraftarlarla etkileşiminden saniyeler sonra Mane tribünlere doğru yöneldi ve öfkeli bir şekilde taraftarlardan Al Nassr'ın kaptanını hedef alan tezahüratlara son vermelerini isteyerek göründü. Bu, Senegalli oyuncunun takım arkadaşıyla açık bir dayanışmasını ortaya koyan bir sahneydi.

Mane'nin tepkisi şaşırtıcı değildi; özellikle tezahüratlar ona değil, doğrudan Ronaldo'ya yönelikti. Rakip taraftarlar, dünya futbolu tartışmalarındaki tarihi rakibi Messi'nin adını anarak onu provoke etmeye alışıktı.

Böylece karşılaşmadan tamamen uzak olan Messi, başlama düdüğünden önce sahnenin başrol oyuncularından birine dönüştü; adı önce Ronaldo'yu provoke etti, ardından Mane'yi tezahüratları durdurmak için müdahaleye itti.