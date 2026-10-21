Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, efsane Lionel Messi'nin oğlu Thiago'nun takımının formasını giyerek ortaya çıkmasının sırrını açıkladı. Sosyal medyada dolaşan fotoğraf, neden özellikle bu formanın seçildiğine dair soru işaretleri yaratmıştı.

Fotoğraf, Messi'nin eşi ve Ciro'nun annesi Antonela Roccuzzo tarafından Instagram hesabında paylaşıldıktan sonra yayıldı; ardından Messi'nin Barcelona'daki eski takım arkadaşı Fabregas'a ulaştı. Fabregas, salı günü yaptığı bir röportajda olayın perde arkasını anlattı.

Fabregas, Football Italia'nın aktardığı Sky'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "O formayı ona ben verdim. Eşlerimiz, çocuklarımız ve ben uzun yıllardır yakın arkadaşız ve onlara birçok Como forması gönderdim."

İtalyan basını, Ciro'nun Como formasını, Messi'nin emekliliğinin ardından Arjantin Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giymesi için en önemli adaylardan biri olan Nico Paz'a duyduğu hayranlık nedeniyle seçtiğini yazmıştı.

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Ancak Como'nun teknik direktörü konuyu netleştirerek şöyle dedi: "O benim formam. Arkasında Fabregas ismi yazıyor ve numara elbette 4."

Fabregas ve Messi, Barcelona'da birlikte birkaç yıl geçirdi ve Katalan ekibinin formasıyla birlikte 123 maça çıktılar. Bu dönemde, aralarında 2012-2013 sezonu İspanya La Liga ve 2011 UEFA Süper Kupa'nın da bulunduğu birçok kupa kazandılar.

Fabregas yönetimindeki Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün çarşamba Manchester United'ı ağırlıyor.

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