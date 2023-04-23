İskoç menajer David Moyes, yerine geçtiği Sir Alex Ferguson'un yerini doldurmakta büyük bir zorluk çekti.

Bazıları, David Moyes'un Manchester United'da Premier Lig'deki en kötü sezona liderlik ettiğini söylüyor, ancak aslında durum farklı...

United'ın eski masörü Rod Thornley'e göre, İskoç menajerin Kırmızı Şeytanlar'daki görev süresinin dolmasındaki en büyük etken oyuncuların cips yeme alışkanlığına müdahale etmesinden geçiyor.

Moyes'un, oyuncularına cips yemeyi yasaklamasının ardından hedef haline geldiği ve o süreçten sonra işlerin daha da ters gittiği aktarıldı.

Ne söylendi?

Under The Cosh podcastine konuşan Thornley, Moyes'in 2013'te Sir Alex Ferguson'un yerini aldığında işin ne denli zor olduğunu kavrayamadığını belirtti.

Ve görev süresinde, menajerlik sürecini tamamen mahveden birkaç önemli değişiklik yaptığını söyledi.

Thornley, "Wayne Rooney ile beraber kantindeki cipslerden kurtulmamız için bize talimat verdi.

"Bence bu durum, onun United'dan kovulmasına neden olan en önemli hamleydi, çünkü bu hareketinden sonra oyuncular ona karşı cephe aldı" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

Moyes, Old Trafford'da bir sezondan daha az kalabildi ve takımını Şampiyonlar Ligi'ne götüremeyeceği anlaşıldığında Nisan 2014'te kovuldu.

Thornley, gezegende Ferguson'dan sonra United'ın başına geçebilecek ve başarılı olma ihtimali olan bir menajer olmadığını da iddia etti.

Moyes'ın iyi bir takımı devralmadığını düşünüyor

Ayrıca Moyes'a miras kalan takımın harika olmadığının da altını çizdi.

Thornley, "David Gill'in gidişi, Ferguson'un ayrılışı kadar büyük bir ayrılıştı" diye ekledi.

"Saha dışındaki her şey için. Moyes geldi ve elinden geleni yaptı, ama bir hoca olarak oldukça kararsızdı. Bu yüzden, işler onun için iyi gitmedi.

"Sir Alex'in geride ne bıraktığını bildiğini düşünüyorum. 2012/13'te ligi kazanan takıma saygısızlık etmek istemem, ama harika bir takım değillerdi.

"Ligi kazandılar, ama çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Sir Alex, onlardan en iyi şekilde yararlandı."