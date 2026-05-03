Sir Alex Ferguson, Manchester United - Liverpool maçı öncesinde tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Sir Alex Ferguson, Manchester United - Liverpool maçının başlama vuruşundan hemen önce Old Trafford'dan ayrılmak zorunda kaldı. İngiliz basını, efsanevi eski teknik direktörün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ferguson, İngiltere'nin en önemli maçlarından biri başlamadan hemen önce rahatsızlandı. İskoç teknik direktör önce olay yerinde tedavi edildi, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmasına karar verildi.

TalkSPORT muhabiri Ben Jacobs'a göre Ferguson şu anda evinde dinleniyor. Ferguson'un tam olarak neyden rahatsızlandığı henüz belli değil.

84 yaşındaki Ferguson, Manchester United'daki son derece başarılı dönemi sayesinde futbol tarihinin en iyi menajerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1986 ile 2013 yılları arasında Old Trafford'da takımın başında olan Ferguson, Manchester United ile iki Şampiyonlar Ligi ve on üç lig şampiyonluğu kazandı.