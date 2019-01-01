Sion yetkilileri, Quaresma için İstanbulda!

İsviçre kulübü Sion, devre arasında da istediği Ricardo Quaresma için yeniden harekete geçti.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma için İsviçreliler transfer harekatına başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Sion'un Türk çalıştırıcısı Murat Yakın'ın ısrarla istediği Quaresma için İsviçreliler, İstanbul'da siyah beyazlılarla ön görüşme yaptı.

Sion Kulübü daha önce devre arasında oyuncuya talip olmuş ancak transfer Quaresma'nın Beşiktaş'la alacakları konusunda anlaşamaması sebebiyle gerçekleşmemişti.

Portekizli oyuncunun siyah beyazlılarla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ancak gelecek sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, Quaresma’nın satışına sıcak bakıyor.