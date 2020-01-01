Sion 9 futbolcuyu kovdu

İsviçre kulübü Sion, koronavirüs sebebiyle lige ara verilmesinin ardından maaş kesintisi teklifini kabul etmeyen 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İsviçre Süper Ligi'nin ertelenmesinin üzerine FC Sion, futbolcularına maaş kesintisi yapacağını söyledi. Ancak bunu kabul etmeyen 9 futbolcuya yol göründü.

Kulüp başkanı Christian Constantin'in oyunculara geçici bir işsizlik anlaşması sunduğu ve aylık 12 bin frank teklif ettiği öğrenildi.

Cevap vermeleri için 24 saat süre verilen futbolcuların birçoğundan yanıt gelmezken teklifi reddeden 9 kişinin kulüple ilişkisi kesildi. Bu futbolcuların bir kısmının sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecekti.

Daha fazla takım

Takım kaptanı Xavier Kouassi'nin yanı sıra ve formaları da giyen Alex Song, Christian Zock, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, , Birama Ndoye, Johan Djourou, Mikael Facchinetti ve Seydou Doumbia ile yollar ayrıldı.