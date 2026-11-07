Real Madrid'in konuğu olduğu Valencia maçını Hernández Maheso yönetti. La Liga'nın 12. haftasında oynanan karşılaşma, Kraliyet ekibinin karşılıksız 3 golle kazanmasıyla sona erdi.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, Hernández Maheso'ya 10 üzerinden 4 puanlık bir not verdi.

Archivo VAR şunları belirtti: "Hernández Maheso, Valencia ile Real Madrid maçını yönetiminde geçer not alamadı; maç, beklendiği gibi, kocaman bir kamyon gibi başının üzerinden geçip gitti."

Hernández Maheso, son derece gergin maçları iyi yönetebilen hakemlerden değil. Bu nedenle Hakem Teknik Komitesi tarafından seçilmesi biraz garip görünüyor ve belki de bu tür bir maçı yönetmeye en az uygun hakemlerden biri.

Nitekim olan da bu oldu; hakem ilk yarıda sinirlerine hâkim olamadı, Valencia oyuncusu Mavio'ya gösterilmesi gereken bariz bir sarı kartı görmezden geldi ve maç boyunca sertliklerin giderek artmasına izin verdi.

Oyunculara net sınırlar koyamadı; bu da ikinci yarıda ona pahalıya mal oldu. Gerginlik, daha ciddi boyutlara ulaşmayan ancak sarı kartlar göstererek müdahale etmek zorunda kaldığı birkaç toplu tartışmanın patlak vermesine yol açtı.

Maçta tartışmalı sayılabilecek 3 hakem kararı yaşandı ve şunu söylemek gerekir ki hakem bunların ikisinde doğru kararı verdi, üçüncüsündeki kararı ise kısmen doğruydu; bu da felaket boyutunda bir geçersiz not almasını engelledi.

Guido'nun Diomande'ye yaptığı müdahaleyi direkt kırmızı kart gerektirecek bir hareket olarak görmemesi doğru bir karardı; ancak pozisyon en azından bir faul verilmesini hak ediyordu. Burada küçük bir hata yaptı.

Ardından hakem, Mavio'nun ceza sahası sınırında Mbappe'ye yaptığı dikkatsiz itme müdahalesi nedeniyle yalnızca sarı kart göstermekle yetindi.

Topa hâkimiyet bulunmadığı ve dolayısıyla net bir gol fırsatı söz konusu olmadığı için pozisyon kırmızı kart gerektirmiyordu.

Ancak ikinci yarıda durum değişti; Gaya, son savunmacı konumundayken, kaleyle baş başa kalan Kylian Mbappe'yi düşürdü.