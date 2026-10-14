"Sınırlarını aştı": Carragher'dan Lisandro Martinez'e sert eleştiri

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Manchester United oyuncusu Lisandro Martinez'in son açıklamalarının ardından kendisini hedef aldı.

Lisandro Martinez, takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Manchester United yönetimine ağır bir eleştiri yöneltmiş, özellikle sportif direktör Jason Wilcox'u hedef almıştı.

Martinez, yönetimin yaz transfer döneminde takımı yeterince güçlendirmekte başarısız olduğunu söyleyerek, takımın (şu anda) Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek seviyede olmadığını ima etti.

Carragher ise Martinez'in kulübün sırlarını kamuoyu önünde ifşa etmesinden hoşlanmadı.

Eski Liverpool yıldızı, "CBS Sports" kanalına şunları söyledi: "Oyuncuların bunu söylerken asla kendi mevkileri hakkında konuşmamaları çok komik."

Şöyle devam etti: "Bir defans oyuncusu 'Transfer piyasasında yeterince şey yapmadık' dediğinde, defans oyuncularını kastetmiyor. Sahanın başka bölgelerini kastediyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O halde yaz döneminde takıma katılan oyuncuların, o bunu söylediğinde şu anda ne hissettiğini düşünüyorsunuz? Bu sadece benim bir Manchester United oyuncusuna yönelik eleştirim değil. Rütbesi senden yüksek olan insanları eleştiremezsin."

Carragher şöyle ekledi: "Bence bir futbol kulübü senin ailen gibidir ve içinde çok şey yaşanır. Takımdan memnun olmayabileceğini ya da Michael Carrick'in memnun olmadığını anlıyorum, ancak bir futbol kulübü ve bir aile olarak... Ön kapıdan girdiğinizde birleşir ve birbirinizi desteklersiniz; bence bir futbol kulübü de böyledir."

Ve ekledi: "Liverpool'dayken, herhangi birinin haksız yere konuşmasından ya da teknik direktörü eleştirmesinden, yahut teknik direktörün yönetim kurulunu eleştirmesinden nefret ederdim. Tek bir takım olmamız gerekir."

Şunları kaydetti: "Belki biraz oyunculuk gerekiyor. Ama bu oyunculuğu, ailelerin ve futbol kulüplerinin yaptığı gibi yapmalısın; şimdi bu, şehrin konuşulan tek konusu olacak. Her şey patlayacak, patlayacak. Bence sınırı aştı."

Martinez, daha sonra Manchester United efsanesi Peter Schmeichel ile yaptığı röportajda sözlerinin arkasında durarak ona şöyle dedi: "Susmayacağım."

Amad Diallo'nun da eleştiri dalgasına katıldığı görülüyor; Snapchat'te şöyle yazdı: "Utanç verici bir ayıp; tanımlamak için kelime bulamıyorum."

Kamptaki gergin hava, Carrick'in pazar günü Leeds'e yapacağı kritik yolculuk öncesinde üzerindeki baskıyı artırdı.