Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli

Sinan Gümüş, Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray takım otobüsünü uğurlayan taraftarlara söylediği sözlerle olay oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi Diagne'nin paylaştığı video, sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisine gitmek üzere takım otobüsünü doldurmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı uğurlamak üzere Florya Tesisleri'ne geldi ve oyunculara moral vermek istedi.

Takımın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, o atmosferi kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak, videoyu izleyenler beklenmedik bir şeye tanık oldular.

Otobüste Diagne'nin yanında, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan forvet oyuncusu Sinan Gümüş bulunuyordu. Kendilerini yolcu etmeye gelen Galatasaray taraftarına, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum!" diyen Sinan, sosyal medyada büyük tepki çekti. Maçın ardından kişisel hesabından paylaşım yapan Sinan, herkesten özür diledi ve kötü niyetli olmadığını dile getirdi.

Sinan Gümüş, 'Suriyeli' benzetmesi sebebiyle taraftarlardan özür diledi. pic.twitter.com/y6ym9H698v

— Goal (@GoalTurkiye) 14 Nisan 2019