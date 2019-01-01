Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi Diagne'nin paylaştığı video, sosyal medyada gündem yarattı.
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisine gitmek üzere takım otobüsünü doldurmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı uğurlamak üzere Florya Tesisleri'ne geldi ve oyunculara moral vermek istedi.
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Takımın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, o atmosferi kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak, videoyu izleyenler beklenmedik bir şeye tanık oldular.
Otobüste Diagne'nin yanında, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan forvet oyuncusu Sinan Gümüş bulunuyordu. Kendilerini yolcu etmeye gelen Galatasaray taraftarına, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum!" diyen Sinan, sosyal medyada büyük tepki çekti. Maçın ardından kişisel hesabından paylaşım yapan Sinan, herkesten özür diledi ve kötü niyetli olmadığını dile getirdi.
Sinan Gümüş, 'Suriyeli' benzetmesi sebebiyle taraftarlardan özür diledi. pic.twitter.com/y6ym9H698v
— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 14 Nisan 2019