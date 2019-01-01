Sinan Gümüş'ten bir kez daha 'Suriyeli' özrü
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AA
Taraftar grubu ultrAslan’ın Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakılması yönünde kulübe yaptığı çağrıyı alıntılayan Sinan Gümüş, “Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün veya hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da (kadro dışı bırakılması yönündeki çağrı) anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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Bu sezon 27 maçta forma giyen Sinan Gümüş 4 gol atıp 3 de asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor.
16 Nisan 2019