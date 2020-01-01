Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.

Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV 'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola 'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında 'a transfer oldu.

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı.

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Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı.

Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.