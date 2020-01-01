Sinan Bolat: Uğurcan Çakır en kısa sürede Avrupa'ya gitmeli

Uğurcan Çakır'ın komple bir kaleci olduğunu belirten Sinan Bolat, genç eldivenin en kısa sürede Avrupa'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

A Milli Takım'ın ve Antwerp'in başarılı kalecisi Sinan Bolat, koronavirüsün 'daki durumu hakkında konuşurken, Muslera ve Uğurcan Çakır'ı değerlendirdi.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'a röportaj veren milli Sinan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Virüs ilk başlarda fazla umursanmadı"

"Bu virüsün şimdilik tek ilacı evde kalmak. Burada da insanlar son derece bilinçli. İlk başlarda fazla umursanmadı belki ama sonrasında rakamlar arttıkça insanlar daha dikkatli olmaya başladılar. Şu an sokağa çıkma yasağı yok ama sokağa çıkan da yok. Mecburi haller dışında herkes evinde oturuyor. Sokağa en fazla iki kişi çıkabilirsin. Kimseye 1 metreden fazla yaklaşamazsın. Yani karantina hayatına son derece önem veriliyor burada. Hayatımızda ilk kez böyle bir durum yaşıyoruz, şaşkınız ve tedirginiz. İnşallah en kısa sürede vaka sayıları düşmeye başlar. ’de de insanların sokağa çıktıklarını duyuyorum, lütfen evlerinizde kalın. Avrupa’da bu hastalığı önemsemeyen ülkelerin durumu ortada."

"Muslera ’ın her şeyi"

"Muslera eski takım arkadaşım. 1 sene boyunca beraberdik. Öncelikle o çok iyi bir insan. Türkiye’de oynayıp da tüm takımların taraftarlarının saygısını ve sevgisini kazanmak kolay bir şey değil. Ancak o bunu başarmış durumda. Kaleciliğine gelince... Türkiye’de oynadığı her sene üstüne koyarak devam etti. Bence bu seneki performansı hepsinin üstünde sayılabilir. Galatasaray ne zaman sıkıntıya düşse Muslera sahneye çıkar. Son dakikalarda yaptığı kurtarışlar, maçların kırılma anlarındaki refleksleri... O gerçekten üst düzey bir kaleci ve Galatasaray’ın bana göre her şeyi. Bu sezon Galatasaray şampiyon olursa bence bunda en büyük paylardan biri de Muslera’ya ait."

"Uğurcan komple bir kaleci"

" altyapısından çok önemli bir oyuncu çıkardı. Uğurcan’ın performansını çok beğeniyorum. Komple bir kaleci. Yani sadece bir ya da iki özelliği değil bana göre bir kalecide olması gereken özellikleri büyük ölçüde üzerinde taşıyor. Ayaktan iyi, yan toplarda başarılı, çizgide sağlam. Tabii tüm bunları da geliştirip üzerine koymalı. Bence en kısa sürede Avrupa’ya gidip ülkemizi orada temsil etmeli. Uzun yıllar bunu yapabilecek kapasitede."