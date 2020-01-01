ÖZEL RÖPORTAJ | Sinan Bakış: "Süper Lig'den teklif gelirse değerlendiririm"

Admira Wacker forması altında bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan golcü oyuncu, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ

Kariyerini ekiplerinden Admira Wacker'de sürdüren Sinan Bakış, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'de daha önce ve formaları giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2018 yazında Admira Wacker'in yolunu tutmuştu.

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Geçen sezon Avusturya ekibinin forması altında çıktığı 29 resmi maçta 5 gole imza atan Sinan, bu sezon ise şu ana kadar çıktığı 20 maçta kaydettiği 11 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Daha fazla takım

Mackolik ve Goal Türkiye'ye konuşan Sinan, formunu sürdürmek için çok çalıştığını belirtirken, "Kendimi gün geçtikçe daha da geliştiriyorum. Bu sezon özel yaşantıma ve beslenmeme dikkat ediyorum. Bunun yanı sıra düzenli forma giydiğim için, gol yollarında sıkıntı çekmiyorum." dedi.

"İki büyük hedefim var"

Sinan, kariyer hedeflerini ise şöyle anlattı. "İki tane büyük hedefim var. Birincisi A Milli Takım forması giymek, ikincisi üst düzey bir ligde futbol oynamak. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de oynamayı çok istiyorum."

"Süper Lig'den teklif alırsam değerlendiririm"

Golcü oyuncu, Süper Lig ekiplerinden teklif alması halinde bunu değerlendirip değerlendirmeyeceği yönündeki soruya da şöyle yanıt verdi: "Hedefim Avrupa'da kariyerimi devam ettirmek. Genç yaşımda Kayserispor ve Bursaspor'da Süper Lig tecrübesi yaşadım. Ama Süper Lig'den teklif gelirse yine değerlendiririm."

"Eğer Milli Takım'a çağrılırsam..."

Daha önceden Türkiye'nin U21 ve U20 takımlarında görev aldığını belirten Sinan, Milli Takım forması giymenin en önemli hedeflerinden birisi olduğunu yinelerken, şöyle devam etti: "Henüz kimseyle bir görüşmem olmadı. Eğer Milli Takım'a çağrılırsam benim için büyük bir onur olur."