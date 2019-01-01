Simon Mignolet: Alisson dünyadaki en komple kaleci olabilir

Liverpool'un ikinci kalecisi Simon Mignolet, takım arkadaşı Alisson ile Manchester City kalecisi Ederson'u kıyasladı.

'lu Simon Mignolet, dünyanın en komple kalecisinin takım arkadaşı Alisson Becker olduğunu düşünüyor.

Alisson, gösterdiği performansla takımının hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizmesini sağlarken kalede güven veriyor.

kalecisi Ederson ile Alisson arasında bir kıyaslama yapan Mignolet, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bir kaleci olarak, her şeyi birlikte çalıştığınız insanlardan öğreniyorsunuz. Alisson, 'nın 1 numarası. İkisi arasındaki ana fark Ali'nin ellerini daha iyi kullanabilmesi. Kariyerim boyunca gördüğüm en komple kaleci olabilir." ifadelerini kullandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-0 mağlup olduğu 'yı, 7 Mayıs Salı günü Anfield'da ağırlayacak.