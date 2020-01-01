Simon Falette resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli ekip 27 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

, 'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, " Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.

Falette, bu sezon 'da yalnızca 1 maçta görev alırken, geçtiğimiz sezon toplamda 14 maç ve 2017-2018 sezonunda toplam 29 müsabakada Eintracht Frankfurt formasını giymişti.

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette, 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapan Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkisinde oynayabiliyor.

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Simon Falette nasıl bir oyuncu?

Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Falette için Goal Almany a editörleri görüşlerini şöyle bildirmişti...

Oliver Maywurm : "Eintracht Frankfurt'taki ilk sezonu olan 2017-18'de Niko Kovac'ın düzenli olarak görev verdiği bir isimdi ama daha sonra Adi Hütter'in göreve gelmesiyle geri planda kaldı. Geçen sezon az sayıda maça çıkarken, bu sezon ise sadece tek maçta görev aldı. Hütter, Falette'yi 'Her zaman güvenebileceğinzi bir takım oyuncusu' olarak tanımlasa da, geçtiğimiz yaz oyuncunun yeni bir kulüp bulması halinde takımdan ayrılabileceğini söylemişti. Falette, oldukça neşeli bir karakter ve hiç oynamasa bile takıma çok iyi adapte olabilen birisi. Geçen yaz takımda kalmak istemesinin sebebi de burada kendisini rahat hissetmesiydi ancak görünüşe göre artık düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor."

Ronan Murphy : "Falette savunma yönü oldukça kuvvetli bir oyuncu. İkili mücadelelerdeki başarısı ve top kapma yetenekleriyle ön plana çıkıyor ancak toplu oyunda eksikleri var. Eintracht Frankfurt oyunu geriden kuran bir takım. 3'lü savunma sisteminde açıklarda görev alan stoperleri de hücuma katılıyor. Bu görev için Martin Hinteregger çok iyi bir örnek, zira ligde attığı 6 golle şu anda beş büyük ligde en çok gol atan savunma oyuncusu konumunda. Falette bu görev için pek güven veren teknik özelliklere sahip değil, bu nedenle de Adi Hütter ona pek şans vermiyor."