Simon: Bilbao'da kalmak için 150 milyon euroluk teklifi reddederim

Kaleci Unai Simon, gerek açıklamaları gerekse davranışlarıyla Athletic Bilbao'ya olan bağlılığını sözleşmelerin ve anlaşmaların sınırlarını aşacak biçimde ortaya koyuyor.

Simon, 24 Mayıs 2024'te Athletic Bilbao ile sözleşmesini serbest kalma bedeli koymaksızın yenilemişti ve bunun nedenlerini şimdi çarpıcı açıklamalarla ortaya koydu.

Simon, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Serbest kalma bedelinin bulunup bulunmamasının, Athletic Bilbao'ya karşı hislerinin gerçeğini zorunlu olarak yansıttığını düşünmüyorum. Sonuçta, bir şeyi ya da birini sevdiğini kanıtlamak istediğinde, bunu günlük davranışlarınla yaparsın. Bunu her gün kanıtlaman gerekir."

Simon, Athletic Bilbao ile olan ilişkisinin sözleşmelerin öngördüğünün çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Bu yerden ayrılmayacağım. Biri gelip 150 milyonluk serbest kalma bedelini ödese bile yine ayrılmam. Ayrılmak istemiyorum. Athletic Bilbao gelecek sezon bana devam etmemi istemediğini söylerse, bunun getireceği büyük acıya rağmen çantamı toplar ve giderim; ama kulüp burada kalmamı istediği sürece yerimden kıpırdamam."

Simon'ın kulübe duyduğu sevginin büyüklüğüne bir kanıt olarak, Kral Kupası şampiyonluğu kutlamaları ile Dünya Kupası zaferi kutlamaları arasında bir karşılaştırma yaptı ve şöyle açıkladı: "Kral Kupası kutlamaları ile Dünya Kupası kutlamaları arasında hiçbir karşılaştırma yapılamaz. Benim için, Kral Kupası'nı kazandıktan sonra arkadaşlarım, yakınlarım ve takım arkadaşlarımla birlikte yaşadığım o beş gün, profesyonel anlamda herhangi bir oyuncunun ulaşabileceği en yüksek nokta olan Dünya Kupası'ndan sonra bana yapılan onurlandırmaya kesinlikle benzemiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama tutku düzeyinde ve insanlara verdiğin ya da insanların sana yaşattığı duygular açısından, durum tamamen farklı; en azından benim çevrem için. O beş gün hayatımın en güzel günlerinden biriydi ve kupanın geleneksel gemi üzerindeki muhteşem kutlama töreniyle olağanüstü bir biçimde taçlandı."