Pazar günü yayınlanan bir habere göre, Atlético Madrid'in yıldız oyuncusu, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyemeyebilir.

Barcelona, dün Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ve İspanya Ligi'nin 30. haftası kapsamında gerçekleştirilen maçta Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Atlético Madrid'in yıldızının 86. dakikada çimlere çökmesi alarm zillerini çaldı. Soyunma odasına giderken yüzündeki ifade hiç de iç açıcı değildi ve sağlık ekibinin yaptığı ilk muayene de kötü haberleri doğruladı.

Burada bahsedilen isim, bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği şüpheli hale gelen José Giménez'dir; oysa maça ilk 11'de başlaması çok muhtemel görünüyordu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Atlético'nun şanssızlığı, kaptanın kaptanlık pazubandını takarak savunmayı yönettiği son yarım saatte, Uruguaylı oyuncunun olayın seviyesine yükselip Linglet'in yerine oyuna girdikten sonra Barcelona'nın tüm ataklarından galip çıkmasıydı. Jiménez, maçın bitimine yakın bir anda ceza sahasında topu uzaklaştırdıktan sonra ayağında hafif bir ağrı hissetti, bu da belirsizliğe yol açtı.

Bu bağlamda, maçı tamamlamasına rağmen, o olaydan beri çektiği ağrının geçmediğini fark eden Jiménez endişesini gizlemedi.

Roji-Blancos formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği karakteri ve azmi göz önüne alındığında, her şeyin Wanda Metropolitano'daki rövanş maçında ve onu takip edecek Kral Kupası finalinde belirleneceği düşünülürse, riskleri de değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle, Jiménez'in Çarşamba günü sahaya çıkıp çıkmayacağı tam olarak belli değil.

